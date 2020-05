Vida Urbana Tocantins recebe de camas automatizadas para 18 unidades hospitalares Camas foram adquiridas ainda antes da pandemia e tem investimento de 13 milhões

As camas adquiridas ainda antes da pandemia da Covid-19 serão distribuídas nos 18 hospitais geridos pelo Estado e a entrega dos mobiliários faz parte de ações para melhor estruturação dos serviços de Saúde. Com um investimento de 13 milhões oriundos do Ministério da Saúde, as unidades hospitalares tocantinenses ganharão reforço de camas automatizadas para suport...