Vida Urbana Tocantins recebe 58 mil doses de vacina contra a Covid-19 Estado já tem 33,27% da população com o esquema vacinal completo

Na madrugada desta quarta-feira, 6, o Tocantins receberá mais de 58 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), chegaram 30.500 doses de imunizantes da AstraZeneca/Fiocruz, e ainda, 28.080 doses da Pfizer/Biontech. Com os novos lotes de imunizantes o Estado irá ampliar o fechamento do esquema vacinal (D2) da popula...