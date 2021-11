Vida Urbana Tocantins recebe 52 mil doses da Pfizer nesta quarta; veja como está a vacinação após o feriado Palmas mudou horários da aplicação das vacinas contra a Covid-19; Araguaína divulgou locais da unidade móvel e Gurupi retorna nesta quinta-feira com imunização

Na tarde desta quarta-feira, 3, o Tocantins recebeu mais 52.650 doses do imunizante contra a Covid-19. As doses são da Pfizer e destinadas para o fechamento de ciclo de imunização, com a segunda dose, e doses de reforço, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES). O Estado recebeu do Ministério da Saúde (MS), desde janeiro, 2.318.205 vacinas de quatro imuniz...