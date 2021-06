Vida Urbana Tocantins recebe 4.680 doses de vacinas da Pfizer nesta sexta-feira Imunizantes serão destinados a aeroviários, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiências permanentes

O Tocantins recebeu na madrugada desta sexta-feira, 4, 4.680 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech. Conforme o Governo Estadual, os imunizantes são destinados a aeroviários, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiências permanentes. A gerente de imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Diandra Sena, ressalta que as doses serão encaminhadas apenas...