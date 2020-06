A segunda rodada da pesquisa e testagem para o mapeamento do contágio da Covid-19 no Tocantins começa nesta quinta-feira, 4. A ação realizada o por amostragem pelo Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (Ibope) acontece em Araguaína, Gurupi e Palmas.

Na Capital, essa etapa percorrerá 25 bairros regiões Norte e Sul da Capital até o sábado, 6, e vista testar 250 moradores. No caso do número esperado não seja o atingindo, a análise pode demorar mais dias para ser concluída. Esse trabalho tem nove profissionais atuando e acompanhamento técnico de uma enfermeira.

Já em Araguaína, as visitas serão realizadas em 19 localidades da cidade, cada uma com 10 endereços, totalizando 190 casas visitadas. Entre os setores estão Planalto, Céu Azul, Flamboyant, Dom Orione, Ana Maria, Centro, Rodoviário, Senador, Tocantins, Noroeste, Brasil, Barra da Grota, São Miguel, Bom Viver, Araguaína Sul, São João, Vila Norte, Setor Urbano e Vila Couto Magalhães.

As equipes de pesquisa já realizaram testes e estão saudáveis, além disso, durante a pesquisa em domicílio os servidores usarão os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O exame demora em torno de 15 minutos para ficar pronto e, enquanto aguarda, o morador responderá um questionário para informar o seu estado de saúde e também o cotidiano da família. Em caso de teste positivo para a doença, todo o núcleo da família será testado.

Conforme o Ibope, o trabalho ocorre com a visita nas casas ocorre após sorteio eletrônico, além disso, o exame só acontece com a permissão do morador ao assinar um Termo de Consentimento. O teste é realizado a partir da coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo, que será analisada em poucos minutos.

Em Palmas e Araguaína, as Secretarias Municipais de Saúde (Semus) fornecem o apoio operacional para a iniciativa do iniciativa é do Ministério da Saúde realizada, que é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e executada pelo Ibope, por meio da Sirius Pesquisa. Essa pesquisa acontece em 133 municípios brasileiros e objetivo é atingir a meta de 99.700 pessoas testadas. A pesquisa ainda terá uma terceira etapa, que será realizada 14 dias após o término da segunda.