Vida Urbana Tocantins recebe 11,5 mil doses de vacinas e deve começar a enviar aos municípios nesta terça Imunização com a nova remessa de vacinas, desta vez das desenvolvidas pela Oxford, deve ser destinada prioritariamente aos profissionais da saúde

Com previsão de começarem a serem destinadas nesta terça-feira, 26, o Tocantins realiza Laboratório Central (Lacen) realiza a conferência das doses do novo lote de vacinas recebidas pela Tocantins do Ministério da Saúde (MDS. A remessa com 11.500 doses de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Estado neste domingo, 24, pelo aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues. Conforme a Secr...