Vida Urbana Tocantins realiza sorteio para entrega das primeiras 41 unidades habitacionais do Jardim Taquari Sorteio será na próxima segunda-feira, 11, e acontecerá de forma fracionada

O sorteio dos endereços de 41 unidades habitacionais do Jardim Taquari, em Palmas, está marcado para a próxima segunda-feira, 11, às 8 horas. Nessa primeira etapa da entrega receberão os imóveis as famílias selecionadas do cadastro do programa consideradas prioritárias. O sorteio será realizado no anexo da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habi...