De que maneira as escolas municipais, estaduais e particulares do Tocantins devem agir em casos de violência em seus ambiente e possíveis ataques? A necessidade de discutir e realizar ações fez representantes do Ministério Público (MP), da educação, segurança pública, sindicatos e outras instituições se reunirem na tarde desta terça-feira, 11, e fixou o prazo de 30 dias para implementar o Protocolo de Prevenção a Violência em Ambiente Escolar.

Antes, em sete dias, será instalado um comitê responsável por definir e decidir as estratégias do protocolo e garantir que haja a implementação e monitoramento das ações.

A previsão é que o protocolo seja publicado, no prazo de 30 dias, no veículo de divulgação oficial das partes envolvidas.

A reunião ocorreu um dia após a Polícia Civil ter identificado e apreendido um adolescente, de 15 anos, que postou mensagens nas redes sociais com ameaças de atentado na Escola Estadual Professor João Alves Batista, da rede estadual em Araguaína, onde ele estuda. Nas postagens, o estudante ameaçava invadir a escola nesta terça-feira, 11.

O promotor de Justiça André Ricardo destacou sobre o intuito do protocolo. “O objetivo é formar um comitê urgentemente para que seja tratado de forma interinstitucional, cada um na sua competência, de forma organizada mediante protocolo para tratar desse assunto de violência em âmbito escolar”.

O promotor espera que a partir das discussões realizadas nesta terça-feira, 11, sejam tomadas ações concretas para segurança no âmbito escolar em Palmas e demais cidades do estado.

“O Estado não pode ser diferente nem ausente dessa discussão, então nós já estamos há praticamente duas semanas tomando atitudes junto com a Polícia Militar, ela se tornou muito mais presente nas escolas públicas e particulares”, avalia o secretário da Educação do Tocantins, Fábio Vaz.

Ele ressalta que nesta semana vai chegar uma orientação para todas as escolas, que está em elaboração, e inclui comissões de segurança nas unidades.

Ataques nas escolas

Em 2022, o Ministério Público realizou audiência pública sobre violência em ambiente escolar. Com o aumento dos problemas relacionados aos diversos tipos de violência, no início do mês o órgão se reuniu com o secretário estadual de educação e um dos pontos da pauta era o combate à violência em ambiente escolar.

O debate sobre a violência nas escolas, porém, passou a ser discutido mais intensamente após o dia 5 de abril, quando um homem invadiu uma creche de Blumenau (SC) e matou quatro crianças.

Participação

Para execução das ações previstas no protocolo, espera a participação das seguintes instituições:

- Ministério Público Estadual

- Secretaria Estadual de Educação

- Secretaria de Segurança Pública

- Polícia Militar do Tocantins

- Associação Tocantinense dos Conselheiros Tutelares

- Secretaria Estadual de Saúde

- Secretaria de Cidadania E Justiça

- Conselho Estadual de Educação Conselho Municipal de Educação de Palmas

- União dos Dirigentes Municipais de Educação Sindicato das Escolas Particulares do Tocantins

- Tribunal de Justiça do Tocantins

De acordo com o documento, outras instituições poderão fazer parte a qualquer tempo do Protocolo de Prevenção a Violência em Ambiente Escolar, conforme necessidade.