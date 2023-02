Vida Urbana Tocantins perde em casa para o União Atlético Clube e Gurupi e Capital empatam no Estádio Resendão O time União venceu o Tocantins por 2x0 no Estádio Castanheirão; Gurupi e Capital empataram por 1x1

O União Atlético Clube (Araguaína) venceu o Tocantins por 2 x 0, durante partida no Estádio Castanheirão, em Miracema, na tarde de sábado, 18, pela quarta rodada do Campeonato Tocantinense. Segundo a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), os gols são de Rick Sena, aos 9 do primeiro tempo, e Jardisson aos 18 do segundo tempo, cobrando pênalti. O resultado t...