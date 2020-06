Com confirmações em 103 municípios, o Tocantins contabiliza 7.137 diagnósticos de Covid-19 nesta segunda-feira, 15, conforme o 92º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Do total, 136 pacientes morreram após serem infectados pela doença, sendo que esse número representa uma letalidade de 1,9%.

Ainda conforme a SES, outros 3.104 pacientes estão em isolamento domiciliar ou hospitalar, sendo que as redes hospitalares, pública e privada, têm 116 internados com 70 em leitos clínicos e 46 em UTI Covid. O número de pacientes ainda ativos representa 42,2% do total de casos registrados nesses três meses de pandemia.

Já no que se refere aos pacientes recuperados, o Tocantins tem 54,6% ou seja, 3.897 curados. O Boletim da SES não traz informações sobre a cidades ou sexo dos pacientes livres da doença.

Mortes

Somente nesta segunda-feira, a SES confirmou quatro novas mortes pela doença deixando o Estado com 136 casos em mais de 90 dias de pandemia. O município com mais registros é Araguaína com 33 óbitos, seguido de Araguatins com 14 e Palmas com 12. Outras 35 cidades registram ao menos uma morte pela doença.

Dos novos casos são uma mulher e três homens, todos com mais de 60 anos. Um homem de 73 anos com hipertensão residente de Fátima, um homem de 69 anos com diabetes e hipertensão de Xambioá e um homem de 63 anos residente de Palmas com, diabético e com insuficiência renal crônica. Já a mulher era moradora de Nova Olinda tinha hipertensão e faleceu aos 83 anos.

Novos casos

Nesta data, o Estado teve 166 novos casos confirmados da doença em 22 cidades. Sendo: Araguaína (59), Palmas (19), Augustinópolis (16), Xambioá (15), Sítio Novo do Tocantins (12), Sampaio (8), Aguiarnópolis (7), Tocantinópolis (6), Araguanã (4), Porto Nacional (3), São Miguel do Tocantins (3), Babaçulândia (2), Colinas do Tocantins (02), Goiatins (2), Aragominas (1), Fátima (1), Filadélfia (1), Gurupi (1), Itaguatins (1), Lagoa da Confusão (1), Oliveira de Fátima (1) e Pindorama do Tocantins (1).

Panorama

Conforme a SES, do total de mais de 7 mil casos, Araguaína libera com 2.907 diagnósticos positivos, ou seja 40,7% do total de infectados. Já Palmas, em segundo lugar no ranking, está com 997 casos confirmados contabilizando 13,9%. Posteriormente, Xambioá tem 334 e Tocantinópolis chega aos 202 infectados.

Já outras dez cidades estão na faixa dos 100 casos e 30 municípios têm entre 99 e dez doentes. E os outros 56 dos 103 municípios com registros têm menos de dez casos confirmados. Outro dado do Boletim, levando em consideração o total de registros nos últimos três meses, mostra que o Estado tem 453,75 casos por 100.000 habitantes, sendo 49,2% de homens e 50,8% mulheres.