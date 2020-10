Vida Urbana Tocantins oferece linha de “Crédito Popular” aos profissionais informais e os Microempreendedores Recursos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Estado

Através da assessoria de imprensa, o governo do Tocantins anunciou nesta quinta-feira, 1°, que disponibiliza aos profissionais informais e os Microempreendedores Individuais do Estado, que foram afetados economicamente pela pandemia, a linha de “Crédito Popular”. Esse é um incentivo socioeconômico do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (FDES/TO), decretado p...