Vida Urbana Tocantins não comprou nenhum teste rápido para Covid-19, informa governo à CPI Secretário Tolini enviou informações em resposta a requerimentos do Senado; os testes rápidos são responsáveis por 32,5% das confirmações no Tocantins, mas nenhum comprado pelo Estado; ofício fala dos leitos de UTI, mortes e vacinas

A Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (SES-TO) não realizou nenhuma aquisição direta de testes rápidos para a detecção de Covid-19. Esta é a resposta objetiva e direta do secretário da Saúde, Edgar Luiz Tolini à CPI da Pandemia, de acordo com um documento protocolado no Senado na terça-feira, 25 Trata-se de um documento que responde a seis ofícios remetidos pela C...