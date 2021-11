Vida Urbana “Tocantins Mais Verde” distribuiu de mais de 58 mil mudas de espécies nativas do Cerrado São até 250 exemplares para prefeituras municipais e 50 para pessoas físicas que podem ser solicitados e buscados até 26 de novembro com o objetivo de recuperar áreas impactadas no período de estiagem no Estado; em Palmas, PrevIncêndio inicia trabalho de recuperação de áreas atingidas por queimadas

Começou nesta quarta-feira, 17, a distribuição de mais de 58 mil mudas de espécies nativas do Cerrado através da ação “Tocantins Mais Verde”, que tem atuação de agentes e servidores do Parque Estadual do Lajeado, da Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado (APA Serra do Lajeado) e da Área de Proteção Ambiental do Lago de Palmas (APA Lago de Palmas). A iniciativa e...