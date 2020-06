Vida Urbana Tocantins lança ações do Comitê do Fogo para combate e controle de queimadas em 2020 Esse Comitê reúne trabalhos em parceria de 31 órgãos e instituições do Estado e pauta na promoção de políticas de prevenção, fiscalização e enfrentamento

O Governo do Tocantins lançou o plano de ações do Comitê Estadual de Combate a Incêndios e Controle de Queimadas (Comitê do Fogo) para 2020 nesta quarta-feira, 24. A força-tarefa é composta por 31 órgãos e instituições e tem o objetivo de promover políticas de prevenção, fiscalização e enfrentamento aos incêndios florestais no Estado. Conforme a gestão, neste ano, d...