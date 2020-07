Apenas o município de Mateiros ainda não registrou nenhum caso de Covid-19 nesses 133 dias de pandemia, os demais 138 cidades já tiveram ou ainda tem pacientes infectados, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Neste domingo, 26, são 849 novos casos confirmados para Covid-19 contabilizados além de seis novas mortes em decorrência das complicações do vírus.

Conforme a SES, atualmente o Tocantins acumula acumula 21.767 diagnósticos confirmados da doença, sendo que neste domingo são 8.109 estão ainda ativos, ou seja, esse quantitativo se refere aos pacientes que estão em período de isolamento domiciliar ou hospitalar. Destes, juntos com residentes de outros estados, o Tocantins tem 231 infetados internados nos hospitais públicos e particulares.

Além disso, outros 13.312 pacientes estão recuperados, entretanto o Boletim da SES não traz detalhes dos sexo, idade ou cidade de residência dos curados.

Mortes

Além disso, o Estado tem 346 óbitos já registrados, que implica em uma letalidade de 1,58% em 75 municípios, bem mais baixa que em outras datas da pandemia, quando o número chegou aos 2%. Das seis novas mortes confirmadas neste domingo, somente um idoso de 88 anos não tinha comorbidades e estava em sua residência e não internado. Confira:

Mulher de 94 anos, residente de Formoso do Araguaia, com doença pulmonar obstrutiva crônica. Mulher de 56 anos, residente de Formoso do Araguaia, com doença pulmonar obstrutiva crônica. Homem de 84 anos, residente de Tocantinópolis, hipertenso, diabético e com obesidade. Mulher de 62 anos, residente de Colinas do Tocantins, com insuficiência cardíaca congestiva e cirrose hepática. Homem de 54 anos, residente de Colmeia, diabético. Homem de 88 anos, residente de Sampaio.

Novos casos

Apesar do alto número de novos diagnósticos positivos, 849, a SES informou que o dado não pode ser considerado um aumento das últimas 24 horas,já que no sábado, 25, a Fiocruz, o laboratório do RIo de Janeiro que presta assistência ao Tocantins, liberou 795 resultados, destes 438 positivos, referentes a coletas realizadas ao longo das últimas duas semanas.

Os novos registros relatados são: Araguaína (350), Palmas (156), Paraíso Do Tocantins (59), Alvorada (47), Porto Nacional (37), Pium (19), Colinas Do Tocantins (12), Guaraí (12), Pau D'arco (12), Darcinópolis (10), Gurupi (10), Tocantinópolis (10), Araguatins (9), Formoso Do Araguaia (9), Pedro Afonso (9), Ponte Alta Do Tocantins (8), Augustinópolis (7), Cariri Do Tocantins (5), Dueré (5), Lagoa Da Confusão (4), Nova Olinda (4), Santa Rosa Do Tocantins (4), São Bento Do Tocantins (4), Fátima (3), Fortaleza Do Tabocão (3), Sampaio (3), Xambioá (3), Araguanã (2), Chapada De Areia (2), Combinado (2), Conceição Do Tocantins (2), Dianópolis (2), Natividade (2), Novo Jardim (2), Riachinho (2), Abreulândia (1), Aguiarnópolis (1), Araguacema (1), Bernardo Sayão (1), Brasilândia Do Tocantins (1), Carmolândia (1), Colmeia (1), Goianorte (1), Luzinópolis (1), Miranorte (1), Nazaré (1), Palmeirante (1), Paranã (1), Rio Dos Bois (1), Santa Tereza Do Tocantins (1), São Salvador Do Tocantins (1), Sucupira (1), Talismã (1) e Tocantínia (1).