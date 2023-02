Vida Urbana Tocantins integra alerta de chuvas intensas até esta segunda-feira, 27 Outros quatro estado fazem parte do alerta que tem previsão de chuvas vom volume diário de água de até 100mm e ventos intensos

Um alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclui todo o Tocantins na zona de perigo, o nível intermediário entre perigo potencial e grande perigo. De acordo com o alerta do Inmet, o estado pode registrar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Entre os impactos previstos estão ...