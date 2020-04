O Governo do Tocantins incluiu a saúde indígena no Plano de Contingência do novo Coronavírus construído pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que trata das medidas de prevenção e controle para a assistência ao paciente com suspeita ou confirmação da Covid-19.

Conforme a SES, o Plano Estadual e o Plano de Contingência do Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins (DSEI/TO) ficaram aliados para garantir a inclusão da população indígena no acesso à saúde, em todos os níveis em casos do novo coronavírus.

A medida levou em consideração a vulnerabilidade epidemiológica, biológica em especial a viroses e infecções respiratórias da população das aldeias, registradas historicamente. Conforme o Distrito Sanitário, as doenças do aparelho respiratório continuam sendo a principal causa de mortalidade infantil na população indígena.

Conforme dados do DSEI, Tocantins possui atualmente 12.573 indígenas, que vivem em 205 aldeias de 12 grupos étnicos.

Festa

Conforme o Governo Estadual, todas as atividades festivas da Aldeia Manoel Alves em 2020, do povo Krahô, estão canceladas, em função da pandemia. A Aldeia Manoel Alves fica localizada a apenas 8 km do centro urbano de Itacajá, sendo a única a desenvolver atividade de etnoturismo de forma organizada.

A decisão que vem sendo adotada por outras aldeias também. A restrição do acesso às aldeias segue a orientação da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Secretaria de Saúde Indígena (Sesaijá) que essas populações se encontram no grupo de risco de contaminação.