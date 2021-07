Vida Urbana Tocantins imuniza 19 pessoas em cumprimento de medida socioeducativa em quatro unidades Estão sendo vacinados os socioeducandos acima de 18 anos, conforme preconizado pela Campanha Nacional de Imunização

Até o momento, o Tocantins imunizou 19 jovens em cumprimento de medida socioeducativa com idade acima de 18 anos. Esse grupo se encaixa na quarta fase da Campanha Nacional de Imunização contra a Covid-19, conforme lembra a Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça (Seciju). Essa ação de vacinação tem articulação da Seciju com as secretarias municipais de saúde....