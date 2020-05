Com o objetivo de auxiliar no enfrentamento da Covid-19, o Governo do Tocantins habilitou 42 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para atendimento de pacientes com quadros graves, junto ao Ministério da Saúde. Todos os leitos de UTI Covid serão geridos pela Regulação Estadual da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e tem o uso autorizado pelo período de 90 dias, que pode ser prorrogado.

Essa autorização da habilitação está publicada da Portaria Nº 1.120, do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 8. As habilitações atendem a Portaria nº 568/GM/MS, de 26 de março, que autoriza em caráter emergencial, a habilitação temporária desses leitos para uso exclusivo em pacientes infectados pelo vírus causador da pandemia.

Esse projeto do Ministério da Saúde disponibiliza camas monitorizadas com colchões, monitores, respiradores, carrinhos de anestesia, eletrocardiogramas e desfibriladores para estimulação cardíaca. Essa estrutura é utilizada em UTIs tradicionais, entretanto, devido a pandemia é direcionada ao atendimento dos pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), em Palmas são 22 novos leitos, sendo 16 habilitados no Hospital Geral de Palmas (HGP), além de outros seis no Hospital Infantil Público de Palmas (HIPP). Já em Araguaína são 20 leitos habilitados, dez unidades no Hospital Dom Orione e outras dez no Hospital de Referência de Araguaína (HRA). Esse número irá aumentar, já que o HRA recebe a instalação de novos respiradores. Além disso, a Prefeitura de Araguaína informou na rede municipal existem com 13 leitos de UTI exclusivos para tratamento de pacientes com Covid-19.