Vida Urbana Tocantins ganha 22ª unidade de ensino com metodologia dos colégios militares Implantação aprovada pela comunidade em consulta será na Escola Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho, em Colméia

Em consulta pública com os moradores do município de Colméia do Tocantins, a implantação da metodologia militar na Escola Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho foi aprovada com unanimidade. Essa é a 22ª unidade de ensino do Estado que recebe o modelo a partir de uma parceria da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) e Polícia Militar (PM). A votaçã...