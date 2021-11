Vida Urbana Tocantins fica em 3º e Palmas é a capital mais competitiva da região Norte, aponta ranking No Estado, além de Palmas, Araguaína e Gurupi passaram pela avaliação, entretanto não tiveram bons resultados; a Capital está entre as 100 cidades mais competitivas do País

No 19º no Ranking de Competitividade dos Estados o Tocantins manteve sua colocação com relação ao ano passado, e fica na terceira colocação entre as unidades federativas do Norte do País. Em relação ao Ranking dos Municípios, neste ano de 2021, Palmas foi a única capital da região Norte entre as 100 cidades mais competitivas do País. Os dados são do Centro de Liderança P...