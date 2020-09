Tocantins registra 597 novos casos confirmados para a Covid-19 em 59 municípios e nove mortes em sete cidades nesta quarta-feira, 30. Somando esses novos números aos dados as Secretaria Estadual da Saúde (SES), o mês de setembro fecha com acumulado de 68.003 diagnósticos positivos e 939 óbitos.

Atualmente, em 199 dias de pandemia, o Tocantins tem 51.924 pacientes que estão recuperados, entretanto ainda há 15.140 infectados pela doença que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar, ou seja, com a Covid-19 ativa e com possibilidade de transmitir para outras pessoas.

Além disso, o Tocantins registra um total de 206.289 pessoas notificadas com a doença no período, sendo que aproximadamente um quarto teve resultados positivos para a Covid-19 após exames.

Já com relação os novos casos desta quarta, 265 são registrados das últimas 24 horas e os outros 332 casos são de exames coletados em dias anteriores, que tiveram seus resultados liberados nesta terça-feira, 29. Desses 597 novos registros de doentes, 157 foram detectados por RT-PCR, 152 por sorologia e 288 através testes rápidos.

Óbitos

Com relação as nove novas mortes, segundo os dados da SES, dois casos são de moradores de Araguaína, que deixam a cidade com o número de 200 óbitos registrados durante a pandemia. O maior registro de mortes do Estado.

Já Palmas, segundo nesse ranking, tem 155 falecimentos, sendo que nessa quinta-feira trouxe dois casos, um deles ocorridos nas últimas 24 horas. As outras cidades com óbitos são Colinas do Tocantins, Araguatins, Silvanópolis, Barrolândia e Formoso do Araguaia.

Confira detalhes:

• Tocantins registrou um óbito por Covid-19 na terça-feira, 29 :

Mulher de 65 anos, residente de Palmas. Comorbidades: asma e obesidade.

• Óbitos por Covid-19 que entram no Boletim desta quarta-feira, 30: