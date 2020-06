Na tarde desta segunda-feira, 1, o governador Mauro Carlesse (DEM) anunciou por meio de uma reunião por videoconferência com o Comitê de Crise para Prevenção do Novo Coronavírus, que os profissionais da rede pública de saúde do Tocantins que estão ligados às unidades de saúde no combate à Covid-19, vão receber um incremento financeiro.

Segundo o executivo estadual, a medida está sendo formatada pela Casa Civil e deve seguir à Assembleia Legislativa o mais rápido possível, para ser apreciada e votada pelos deputados. Na ocasião, o governador relatou que esse incremento nos salários será destinado, exclusivamente, aos profissionais que estão diretamente envolvidos no atendimento e cuidados das pessoas infectadas pela doença. A ajuda deve ser por tempo determinado.

“Não adianta termos criado mais 200 leitos no Estado neste momento de crise se não equipararmos o que os outros estados estão remunerando. Temos que remunerar melhor essas pessoas que estão se expondo e colocando em risco a saúde de sua própria família. Mas temos que fazer dentro da legalidade e deixar bem claro que não é para todo o quadro de profissionais, é para o quadro que cuida do coronavirus”, ressaltou.

Já o titular da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Edgar Tollini, afirmou que a pasta já finaliza um levantamento dos profissionais de todas as categorias para que não sejam cometidas injustiças. “Não existe categoria superior, todos são importantes, desde aqueles que fazem o atendimento inicial ao maqueiro. Ninguém enfrenta uma crise dessa proporção sozinho, então todos são fundamentais e merecedores desse incremento”, pontuou, antes de comentar que esse incentivo vai permitir a contratação de novos profissionais e até mesmo promover o retorno de outros que estão afastados.