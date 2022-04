Vida Urbana Tocantins estima vacinar 665.662 pessoas contra gripe e sarampo Primeira etapa vacinação contra influenza será realizada entre os dias 44 de abril e 2 de maio, e tem como público-alvo idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde

Nesta segunda-feira, 4, terá início a Campanha Nacional de Imunização contra Influenza e Sarampo. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), esta será a primeira vez que as campanhas serão realizadas de forma simultânea. A meta do órgão é vacinar 516.916 pessoas do grupo prioritário para a influenza e para o sarampo, a meta é 148.746 pessoas. A pasta inform...