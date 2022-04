Vida Urbana Tocantins está na lista dos três estados com maior densidade de raios Santa Cataria e Rio de Janeiro também estão na lista do Elat do Inep; no último verão, havia uma probabilidade média de um em 20 mil em ser atingidos por um raio nos três estados

Santa Catarina, Rio de Janeiro e Tocantins tiveram as maiores densidades de raios do país nos três meses de verão de 2022, segundo índice produzido, pela primeira vez, pelo grupo Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inep). O novo índice faz a relação entre o número de raios que incidem sobre um estado e a área da unidade federa...