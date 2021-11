Vida Urbana Tocantins está entre os 12 estados com maior aumento nos casos de dengue, diz Ministério da Saúde Em 6º colocado, Estado registra variação de 103,3% no número de casos; também houve crescimento nos casos de chikungunya e zika

O Tocantins está entre as 12 unidades federativas com maior aumento nos casos de dengue, conforme um relatório divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Ministério da Saúde. O Estado teve uma variação de 103,3% entre os casos de dengue, saindo de 1.831 em 2020 para 3.723 em 2021. O crescimento da doença deixa o Tocantins em 6º no ranking dos Estados, ficando atrás somente d...