Vida Urbana Tocantins entrega onze veículos para instituições ligadas ao Meio Ambiente Automóveis irão auxiliar nos trabalhos desenvolvidos pelos órgãos ligados ao sistema estadual; também foram entregues duas ambulâncias ao Corpo de Bombeiros

Onze veículos, que vão auxiliar nos trabalhos dos órgãos ligados ao sistema estadual de meio ambiente, foram entregues em solenidade nesta quarta-feira, 4, no Palácio Araguaia, em Palmas. O recurso para essa aquisição de aproximadamente de R$ 1,5 milhão é do Projeto Cadastro Ambiental Rural Tocantins Legal, financiado com recursos do Fundo Amazônia, doados...