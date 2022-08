Vida Urbana Tocantins e o Cerrado são o Estado e o bioma com a segunda maior área queimada do país Com 593.888 hectares de vegetação consumidos pelo fogo, estado fica atrás de Mato Grosso e, com Rondônia, responde por 64% de toda a área queimada do país no primeiro semestre

Lançado nesta quinta-feira, 18, pelo MapBiomas, a plafatorma Monitor do Fogo assim com os dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) também coloca o Tocantins em segundo lugar entre os estados que mais tiveram áreas queimadas entre janeiro e julho de 2022. O estado registrou 593.888 hectares de vegetação consumidos pelos incêndios n...