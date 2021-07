Vida Urbana Tocantins e Maranhão discutem criação de roteiro turístico integrando Jalapão e Chapada das Mesas Projeto faz parte das ações do Projeto de Integração Geopolítica Interestadual

Os governos do Tocantins e do Maranhão pretendem criar roteiro turístico integrando Jalapão e Chapada das Mesas, em uma rota única. Esse projeto anunciado nesta quinta-feira, 22, durante reunião com os governadores Mauro Carlesse e Flávio Dino, do Maranhão, está sendo discutido entre os estados e municípios. Esse debate faz parte das ações do Projeto de Integração Geopolítica I...