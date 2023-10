A menos 100 dias para encerrar o ano, concurseiros do Tocantins e outros estados podem ter no radar ao menos 9 concursos públicos anunciados para os próximos meses no Estado. Em Setembro, Assembleia Legislativa e Ministério Público tornaram públicas as movimentações para os seus certames.

Em meio às comemorações do dia do servidor, na última sexta-feira, 27, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) prometeram concursos para a Capital e o Estado.

De acordo com informação divulgada pelo Ministério Público em seu portal, em setembro, o órgão ministerial pretende realizar concurso público com previsão de aplicação de provas em janeiro de 2024, para preenchimento de 54 vagas em seu quadro de servidores.

Com o certame "na fase de contratação da banca examinadora", o MP espera ofertar vagas para os cargos de nível médio e superior, com salário inicial que chegam a R$ 10 mil, além de benefícios de auxílio alimentação e programa de assistência à saúde. O último concurso do órgão ocorreu em 2022, para o cargo de promotor de Justiça.

Também em setembro, a Assembleia Legislativa publicou decreto com a designação de servidores para compor a comissão responsável pela seleção pública. O mesmo documentou, tornou pública a intenção de ofertar 107 vagas para os cargos de nível técnico e superior. Entre as vagas, estão previstas oportunidades para técnicos em enfermagem, médicos, jornalistas, fotógrafos, publicitários, engenheiros, arquitetos, assistentes administrativos e outros.

Na quinta-feira, 26, a Aleto publicou no Diário da Assembleia nº 3.665 o extrato do termo de contratação por dispensa de licitação, para contratar a Fundação Getúlio Vargas, por um valor total de R$ 1,3 milhões. De acordo com a publicação, a estimativa é que o certame receba mais de 8 mil inscritos e o valor total a ser pago à contratada será definido após o término das inscrições.

Executivo estadual e municipal

Sem divulgar previsão para lançamento de edital, aplicação de provas, remuneração e cargos, Cinthia Ribeiro (PSDB) anunciou na sexta-feira, 27, que Palmas deve contratar a Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese) para os concursos da saúde e do quadro-geral,

De acordo com a prefeitura, no quadro-geral serão 324 vagas para nível superior e 345 vagas para nível médio. Na área da saúde, a gestão anunciou ainda 3.194 vagas: 1.129 para nível superior, 1.279 para técnicos em saúde, 454 para agentes Comunitário de Saúde e 382 para agentes de Combate às Endemias

Na mesma data, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), anunciou a realização de concurso para a Segurança Pública e Saúde. Alguns dias antes, o gestor anunciou também a realização de mais um concurso para a Polícia Militar.

Durante a semana, o governo publicou no Diário Oficial do Estado, publicou a Portaria Conjunta Secad/Naturatins Nº 6/202 que institui a comissão organizadora do concurso para provimento dos cargos, carreiras e remuneração do quadro de profissionais de análise, inspeção e fiscalização ambiental no Instituto Natureza do Tocantins.