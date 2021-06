Vida Urbana Tocantins deve receber primeira indústria esmagadora de semente do algodão do Estado Implantação da fábrica foi anunciada durante o painel Tendências do Agronegócio Mundial e Brasileiro com foco em Milho e Soja, na Feira Agrotecnológica do Tocantins

O Tocantins deve receber a primeira indústria de esmagamento de semente de algodão do Estado. O empreendimento será feito por meio do incentivo fiscal concedido pelo Governo - Proindustria. A implantação da fábrica foi anunciada pelo CEO da Uniggel Rações e Óleo, Fausto Garcia, durante o painel Tendências do Agronegócio Mundial e Brasileiro com foco em Milho e Soja...