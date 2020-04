O Tocantins deve receber 4.268 testes rápidos e 624 testes de biologia molecular para diagnóstico de coronavírus. O número está incluso nos 500 mil testes que segundo o Ministério da Saúde (MS) começaram a ser distribuídos para os 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal nesta quarta-feira, 1º.

O teste, cujo resultado sai em 20 minutos, é indicado para profissionais de saúde e agentes de segurança, como policiais, bombeiros e guardas civis com sintomas de síndrome gripal. O material destinado à região Norte do país, da qual o Tocantins faz parte e que receberá 36,9 mil testes nessa primeira remessa, será transportado em voos comerciais, cargueiros ou por meio rodoviário.

Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os testes rápidos só podem ser feitos após o sétimo dia do início dos sintomas de síndrome respiratória, como tosse, dificuldade para respirar, congestão nasal e dor de garganta. “Ele serve apenas para marcar se a pessoa tem ou não o anticorpo que combate o vírus. Vai mostrar se você já teve no passado, e nesse caso está imune, ou se tem o vírus no período latente da doença”, explicou.

Em relação aos testes de biologia molecular (RT-PCR), que identificam o novo coronavírus logo no início da manifestação da doença e são usados para diagnosticar casos graves de pacientes internados com a Covid-19, o ministério informou que já distribuiu 54 mil deles.

Atualmente, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) analisa todos os testes e o MS ajusta instruções e elabora uma nota informativa com recomendações para garantir o uso adequado do material pelos Estados e municípios. Este é o primeiro lote de um total de 5 milhões de testes rápidos adquiridos pela Vale e doados ao Ministério da Saúde.

A expectativa do MS é entregar, somando testes rápidos e RT-PCR, quase 23 milhões de testes por meio aquisição direta ou doações. A relação completa da quantidade do material distribuída em todos os Estados brasileiros pode ser conferida aqui (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46632-comeca-hoje-a-distribuicao-de-500-mil-testes-rapidos-para-todo-o-pais)