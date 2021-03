Vida Urbana Tocantins decreta ponto facultativo no dia 1º de abril e prorroga trabalho remoto por mais 15 dias Publicações irão sair no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 30

O governador Mauro Carlesse (DEM) assinou dois decretos (n° 6.236 e n° 6.235) que serão publicados nesta terça-feira, 30, no Diário Oficial do Estado (DOE), nos quais determina ponto facultativo na próxima quinta-feira, 1° de abril, véspera do feriado nacional da Paixão de Cristo, e prorroga por mais 15 dias o trabalho remoto (home office) para os servidores do executivo e...