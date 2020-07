O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 20, contabiliza mais 126 novos casos confirmados da Covid-19 no Tocantins, além de cinco mortes em decorrência de complicações da doença. Esses números somados aos dados dos 127 dias de pandemia no Estado chegam aos 17.898 diagnósticos no total e 299 pacientes mortos.

Conforme os dados, atualmente são 6.077 pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar. Esse número representa 33,9% dos infectados pelo vírus ainda são ativos. Já no que se refere aos recuperados são 11.522 pacientes, que representa 64,3%.

O Boletim mostra ainda que são 129 cidades tocantinenses que tem ou já tiveram doentes e 68 que registraram mortes. No que se refere a incidência de acordo com o número de moradores do Estado o número é 1137,92 por 100 mil habitantes.

Mortes

Como atual número de mortes beirando os 300 casos, o Estado tem o índice de 1,67% dos pacientes que se infectaram pela doença que não resistiram e acabaram morrendo. Nesta segunda, os cinco novos registros confirmados são:

Homem de 67 anos, residente de Wanderlândia, com hipertensão, faleceu no Hospital Dom Orione em Araguaína. Homem de 80 anos, residente de Araguaína, com insuficiência renal aguda faleceu no Hospital Dom Orione. Homem de 77 anos, residente de Araguatins, faleceu no Hospital Dom Orione. Homem de 66 anos, residente de Aguiarnópolis, com hipertensão, faleceu no Hospital Regional de Augustinópolis. Homem de 75 anos, residente em Esperantina, faleceu no Hospital Regional de Augustinópolis

Novos registros

Já no que se refere aos novos pacientes com a doença já confirmada são: 126 com diagnósticos de RT-PCR e testes rápidos. Esses casos são de Araguaína (28), Palmas (16), Porto Nacional (12), Formoso do Araguaia (11), Carrasco Bonito (7), Campos Lindos (6), Esperantina (5), Lagoa da Confusão (5), Aguiarnópolis (3), Pau D'Arco (3), Wanderlândia (3), Ananás (2), Cristalândia (2), Pedro Afonso (2), Recursolândia (2), Santa Tereza do Tocantins (2), Tocantínia (2), Araguacema (1), Babaçulândia (1), Divinópolis do Tocantins (1), Goiatins (1), Lagoa do Tocantins (1), Lizarda (1), Miracema do Tocantins (1), Nova Rosalândia (1), Palmeirante (1), Paraíso do Tocantins (1), Paranã (1), Pium (1), Santa Fé do Araguaia (1), Silvanópolis (1) e Xambioá (1).