Vida Urbana Tocantins contabiliza mais 11 mortos, seis deles eram moradores de Araguaína Estado já registrou 3.159 mortes causadas em decorrência da doença; nesta sexta-feira, boleitim aponta 716 novos infectados pelo vírus

Das 11 mortes contabilizadas no Boletim Epidemiológico do Estado desta sexta-feira, 25, seis delas são de moradores de Araguaína, norte do Estado. O documento ainda aponta mais 716 novos infectados da Covid-19, sendo 77 das últimas 24 horas. Os outros contaminados foram detectados através de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus r...