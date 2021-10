Vida Urbana Tocantins contabiliza 687.455 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 226.727 casos confirmados Atualmente são 222.013 pessoas recuperadas, 883 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 3.831 vieram a óbito

O boletim epidemiológico divulgado neste sábado, 26, contabilizou 163 (115 detectados por RT-PCR, seis por sorologia e 42 por testes rápidos) novos casos da Covid-19 no Tocantins, sendo 39 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, nesta sexta-feira. Dos 163 no...