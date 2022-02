Vida Urbana Tocantins contabiliza 4.033 mortes, cinco delas inseridas no boletim desta quinta-feira Estado registrou mais 1.668 novos casos confirmados para a doença; 617 nas últimas 24 horas

Mais cinco idosos morreram de Covid-19 no Tocantins, todos acima de 70 anos. As vítimas estão inseridas no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 10, que aponta também 1.668 novos casos confirmados para a doença. Estado contabiliza 4.033 óbitos até o momento. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que deste total, foram registrados 617 nas últimas 24 hor...