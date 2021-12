Vida Urbana Tocantins contabiliza 3.923 mortes por Covid-19 e 102 novos casos da doença nesta segunda Conforme a SES, dos 102 novos casos, 59 foram detectados por RT-PCR, 1 por sorologia e 42 por testes rápidos; em Palmas vacinação contra o vírus está disponível nas 25 Unidades de Saúde da Família (USFs)

Há 620 dias que o Tocantins acompanha os casos de Covid-19 no Estado, o Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 6, registra 3.923 mortes causadas pela doença. Uma delas foi inserida hoje nos dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A morte se trata de um homem, 63 anos, residente em Aliança do Tocantins. Ele tinha diabetes e morreu no dia 2 deste mês, n...