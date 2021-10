Vida Urbana Tocantins contabiliza 3.834 mortes; taxa de ocupação dos leitos nesta segunda é de 14% Estado tem 132 novos casos confirmados da Covid-19, sendo seis das últimas 24 horas

No 578° Boletim Epidemiológico da Covid-19 aponta que o Tocantins contabilizou até esta segunda-feira, 18, 3.834 foram a óbito. A morte de três idosos foi inserida no documento de hoje. Apenas uma delas ocorreu neste mês. A taxa de mortalidade do Estado é de 1,68%. Um deles é um homem, 77 anos, residente em Gurupi. Ele tinha diabetes. Sua morte ocorreu no dia...