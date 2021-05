Vida Urbana Tocantins contabiliza 289 novos casos e nove novas mortes por Covid-19 no boletim deste domingo Ao todo, Estado tem acumulado de 168.518 diagnósticos positivos e 2.720 óbitos

O Tocantins contabilizou 289 novos casos confirmados da Covid-19 e nove mortes no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) neste domingo, 16. Esses números somados com o acumulado de toda a pandemia, que começou em março do ano passado, indicam que já são 168.518 diagnósticos positivos e 2.720 óbitos. Conforme a SES, são 151.462 pacientes que já...