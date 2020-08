A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em novo Boletim Epidemiológico, confirma mais 1.140 infectados e 17 mortes por Covid-19. Esses números deixam o Estado, nesta terça-feira, 25, com 16.747 pacientes ativos, ou seja, que ainda estão em isolamento, seja domiciliar e hospitalar, que estão em tratamento, além de 610 óbitos no período de 163 dias de pandemia.

Conforme a SES, o Tocantins acumula um total de 45.400 confirmações da doença, sendo que os demais 28.043 casos são de pacientes já recuperados. O Boletim traz ainda o acumulado de casos por cidade, entretanto não dá detalhes sobre ativos e curados.

As cidades de Palmas e Araguaína têm juntas mais de 22,2 mil casos, ou seja 26,9% dos infectados do Tocantins. Já Gurupi tem 2,2 mil casos e as cidades de Porto Nacional, Colunas e Paraíso do Tocantins têm 1,6, 1,5 e 1,4 mil, respectivamente.

Novos casos

No que se refere aos novos casos contabilizados nesta terça-feira, são registros em 89 municípios, sendo que Palmas e Araguaína contabilizam mais novos doentes ativos 239 e 207, respectivamente. Dos novos casos confirmados da Covid-19 são de RT-PCR 591, de sorologia 127 e de testes rápidos 422.

Mortes

Mesmo com a letalidade em apenas 1,32% o número de mortes no Estado já ultrapassou os 600 casos e chegou a 94 cidades tocantinenses. Confira os casos confirmados pela SES nesta terça-feira: