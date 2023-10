Os ciclistas tocantinenses não deram chance para o azar nesta sexta-feira, 13, e conquistaram quatro medalhas para o estado na prova de contrarrelógio do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada (resistência e CRI - contrarrelógio) das categorias masters e sub-30, disputado em Palmas até o domingo, 15 de outubro.

Na categoria com a camisa azul de campeão mais cobiçada da disputa, na sub-30, Evandro Amaral, o Carroceiro, conquistou uma inédita medalha de bronze na prova, disputada sob um sol de arder e mais de 37º de temperatura ambiente.

"Estou muito feliz pela conquista no brasileiro hoje, pois foram muitos dias de dedicação e treino para estar aqui, incluindo meus alunos, a quem agradeço por terem contribuído para isto, é só gratidão pelo dia de hoje", comemorou Carroceiros, que fechou as duas voltas de 10km cada, em 28:41:045, a 33,6 segundos do paraibano Danrley Cavalcante, que ficou com o ouro ao fechar a prova com 28:08:343. A prata ficou com Itálo Feleti, com 28:19:524, a 11,9 segundos do campeão.

Outro bronze veio na Master A2 (35 a 39) feminino, com a araguainense Jorleane Cunha (Tocantins Clube de Ciclismo). A medalhista fechou os 6 km da volta única da prova em 11:16:170, a 37 segundos da campeã, Maria Cecília Lagreca (Riachuelo Atlético Clube) com 10:41.670. A prata foi para Jaquelini Santos, com 11:09.080.

Foi também o ciclismo de Araguaína que conquistou a prata para o Tocantins. O feito coube a Adarciley da Silva na Master C1 (50 a 54 anos). O ciclista fechou a volta de 10 km em 14:27.237 a 45 segundos do atual campeão paulista de crono Hely Frederico Peres (Indaiatuba Cycling Team). Para conquistar o ouro, o paulista fechou em 13:42.069. Rogélio Marzo Salvato, de Inhumas, completou o pódio a 52.998 do líder.

A quarta medalha tocantinense é do veterano Lázaro Silva, com um bronze na categoria D2, para ciclistas com idade acima de 65 anos. O ouro ficou com Guaracy Fernandes Bezerra e a prata com Marco Antônio Kinoshita.

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada (resistência e CRI - contrarrelógio) nas categorias masters e sub-30 é organizado pela Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) com supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e terá continuação no sábado pela manhã. Disputam a prova de resistência as categorias masculinas sub-30, master A2, B2 e D1 e D2.

No domingo, disputam a prova de resistência todas as femininas mais as masculinas A1, B1 e C1. A prova será em um circuito de 10 km na rodovia TO-050/010, no km 1 na altura da Avenida JK. A entrada é franca. Mais de 350 estão inscritos na prova de resistência e mais de 170 no contrarrelógio, ultrapassando as 500 inscrições de 25 estados brasileiros.

Os pódios do crono

Feminino - A1 - 30 - 34

Julia Oliveira Janaina Barbosa Jaqueline Reis

Feminino- A2 35 - 39

Maria Cecilia Lagreca Jaquelini Santos Jorleane Cunha

Feminino - B1 - 40 44

Giselle Bertolotti Rita de Cassia Jackeline Cristiane

Feminino - B2 - 45-49

Dhianah Santini Cristiane Almeida Kelly Serafim

Feminino - C- 50+

Karoline Meyer

Larissa Carvalho

Sara Scherer

Masculinos

Sub-30

Danrley Cavalcante Italo Junior Feleti Evandro Amaral (Tocantins)

A1 - 30-34

Paulo Sérgio Ferlin Geci Santos Rocha João Matheus Gois Santos

A2 - 35-39

Bruno Bassel Massouh André Beltrão Gadelha Adalberto Barreto

B1 - 40 -44

Tiago Silva João Fábio Silva Flávio Vidal Costa

B2 - 45 - 49

Vitor Meira Alexandre Cardoso Lindomar Santos

C1 - 50 - 54

Hely Frederico Peres Adarciley Silva (Tocantins) Rogélio Salvato

C2 - 55-59

Roberto França Vilmar Souza Evânio Zimmermann

D1 - 60 - 64

Geraldo Reis César Moreno Alaert Kottwitz

D2 - 65+