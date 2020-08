A Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os números da Covid-19 neste sábado, 8, no Tocantins, através do seu boletim epidemiológico. Com 747 novas confirmações, o Estado chega aos 31.103 casos da doença. A SES afirmou que esse número é resultado de um acumulo de casos nos últimos dias e não representa o número das últimas 24 horas.



No dia 8 de julho, em seu 115º boletim epidemiológico a SES registrava no Estado 13.440 casos de Covid-19. Daquele dia até este sábado, o aumento dos diagnósticos positivos subiu 131,42%. O número de recuperados também cresceu, no dia 8 de julho eram 8.517 pacientes recuperados, o boletim deste sábado aponta 19.053, um aumento 123,70%. São 11.606 pacientes ativos, que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar.



Óbitos



Neste sábado, o Estado também confirmou o registro de mais sete mortes nas últimas 24 horas, com isso o Tocantins chega aos 444 óbitos em decorrência da doença. Em 8 de julho, o Tocantins tinha 233 mortes por complicações da doença. A taxa de aumento entre as duas datas é de 90,55%.



De acordo com o boletim da SES os novos registros de mortes são:



1. Homem de 74 anos, residente de Tocantinópolis, hipertenso, diabético, cardíaco e com obesidade. Faleceu no dia 03 de agosto no Hospital Regional de Augustinópolis.

2. Mulher de 50 anos, residente de Silvanópolis, com comorbidades hepáticas e renais, faleceu no dia 04 de agosto no Hospital Regional de Porto Nacional.

3. Mulher de 89 anos, residente de Porto Nacional, diabética e com Alzheimer, faleceu no dia 06 de agosto no Hospital Unimed de Palmas.

4. Homem de 88 anos, residente de Araguaína, hipertenso e com insuficiência renal, faleceu no dia 06 de agosto em domicílio.

5. Homem de 77 anos, residente de Araguaína, hipertenso, faleceu no dia 03 de agosto na Unidade de Pronto Atendimento de Araguaína.

6. Homem de 80 anos, residente de Araguaína, com insuficiência cardíaca, faleceu no dia 06 de agosto na Unidade de Pronto Atendimento de Araguaína. 7. Mulher de 78 anos, residente de Figueirópolis, faleceu no dia 04 de agosto no Hospital Regional de Gurupi.



Com mais da metade das cidades tocantinenses que já tiveram pelo menos uma morte por Covid-19, os municípios com os maiores números são: Araguaína (106); Palmas (55); Araguatins (19); Porto Nacional (14), Paraíso do Tocantins (16) e Gurupi (13).



Todas as cidades tocantinenses já registram pelo menos um caso de Covid-19 e os 747 novos casos da doença no Estado estão distribuídos pelas cidades: Palmas (225), Araguaína (95), Gurupi (93), Colinas do Tocantins (53), Araguatins (35), Formoso do Araguaia (29), Paraiso do Tocantins (26), Porto Nacional (22), Wanderlândia (21), Tocantinópolis (12), Guaraí (11), Miracema do Tocantins (10), Darcinópolis (9), Pedro Afonso (9), Carrasco Bonito (7), Itacajá (6), Aguiarnópolis (4), Araguaçú (4), Dois Irmaos do Tocantins (4), Nazaré (4), Alvorada (3), Goiatins (3), Palmeiras do Tocantins (3), Xambioá (3), Angico (2), Augustinópolis (2), Cristalândia (2), Dianópolis (2), Divinópolis do Tocantins (2), Dueré (2), Juarina (2), Lagoa da Confusão (2), Muricilândia (2), Pindorama do Tocantins (2), Sampaio (2), Santa Fe do Araguaia (2), Santa Rita do Tocantins (2), Ananás (1), Aparecida do Rio Negro (1), Araguanã (1), Babaçulândia (1), Brejinho de Nazaré (1), Buriti do Tocantins (1), Chapada da Natividade (1), Chapada de Areia (1), Colmeia (1), Couto Magalhaes (1), Fátima (1), Itapora do Tocantins (1), Miranorte (1), Monte Santo do Tocantins (1), Nova Rosalândia (1), Palmeirante (1), Pequizeiro (1), Pium (1), Ponte Alta do Bom Jesus (1), Rio Dos Bois (1), Sandolândia (1), Santa Maria do Tocantins (1), Santa Rosa do Tocantins (1), São Bento do Tocantins (1), São Miguel do Tocantins (1), São Sebastiao do Tocantins (1), Sucupira (1), Tabocão (1), Taguatinga (1) e Talismã (1).