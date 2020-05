A Secretaria de Estado da Saúde (SES) atualizou nesta sexta-feira, 1º, os números de infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) no Tocantins. Segundo o boletim epidemiológico, são mais 27 novos casos confirmados no Estado e uma nova morte em decorrência da doença. Os novos registros são nas cidades de: Palmas, Araguaína, Gurupi, São Miguel, Wanderlândia, Tabocão, Araguatins, Couto Magalhães, Sítio Novo e pacientes de outros estados.

De acordo com a pasta, o Tocantins agora contabiliza 191 casos da doença, com 4 óbitos, 31 casos recuperados e 156 em isolamento domiciliar ou hospitalar. Ao todo, são 20 cidades tocantinenses com registros da doença. Nesta sexta, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO) realizou 90 exames e obteve 27 resultados positivos, sendo 24 do Tocantins e 3 de outros estados (Pará e Goiás). As outras três confirmações do Estado foram diagnosticadas por meio de testes rápidos.

Novos casos

Em Araguaína são 11 novos registros, sendo cinco mulheres (21, 23, 27, 40 e 40 anos) e seis homens (19, 32, 43, 46, 55 e 88 anos). Segundo a SES, Palmas teve três diagnósticos positivos em homens (20 e 40 anos), e dois em mulheres (6 e 30 anos). Os novos casos também foram registrados em: Tabocão (uma mulher 36 anos), Couto Magalhães (uma mulher 37 anos), Wanderlândia (uma mulher 43 anos), São Miguel (três mulheres 32 43, e 65 anos) e Gurupi (um homem de 38 anos. A cidade de Araguatins registrou o primeiro caso da doença, um homem de 28 anos.

Novo óbito

O boletim da SES desta sexta também trouxe mais um óbito no Tocantins. O caso é de uma mulher residente em Sítio Novo e faleceu no dia 29 de abril no Hospital Regional de Augustinópolis (HRA). A morte de Cícera Pereira Silva, 78 anos, estava em investigação e aguardava resultado do exame, que foi confirmado com Covid-19 pelo Lacen nesta sexta.

De acordo com o boletim da SES, as cidades com mais confirmações da doença no Estado são: Araguaína (75), Palmas (66), São Miguel do Tocantins (9), Guaraí (7), Gurupi (4), Couto Magalhães (4), Tobocão (4) e Wanderlândia (4).

Confira mais informações do boletim através do link.