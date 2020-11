Vida Urbana Tocantins confirma mais 98 casos de Covid-19 neste domingo Segundo os dados, 31 casos foram confirmados nas últimas 24 horas e outros 67 através de exames coletados em dias anteriores; não houve o registro de mortes

No boletim epidemiológico de número 252, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que neste domingo, 22, houve o registro de 98 novos casos de Covid-19 no Estado. Segundo os dados, 31 foram confirmados nas últimas 24 horas e os outros 67 através de exames coletados em dias anteriores, mas que tiveram os resultados liberados no último sábado, 21. Dos casos ...