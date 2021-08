Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde (SES) confirma mais 368 casos da Covid-19, elevando o total de confirmações para 217.750 registros. O documento lista mais quatro mortes atingindo 3.668 óbitos até esta quinta-feira, 26. Dos 217.750 casos há 205.595 recuperados e 8.487 ativos, com 170 deles internados.

As novas mortes são duas mulheres e dois homens. Uma das vítimas tinha 59 anos, morava em Gurupi, imunossupressora e faleceu dia 20 de junho no Hospital Geral de Palmas. A outra mulher, de 67 anos, morava em Augustinópolis, sofria de doença pulmonar obstrutiva e morreu no dia 23 de agosto, no hospital regional da cidade.

Entre os homens, um deles tinha 71 anos, era de Novo Alegre, não tinha comorbidade e morreu no dia 22 de agosto, no Hospital Regional de Gurupi. O outro, de 75 anos, morava em Aliança, era diabético e morreu no dia 19 de agosto, no Hospital Regional de Gurupi.

Palmas responde por 22.94% do total de casos, com 49.960 registros e 617 mortes. A segunda cidade é Araguaína, com 36.533 confirmações, 16.78% do total e 513 mortes. Gurupi aparece com 14.695 confirmações (6.75%) do total e 268 mortes.