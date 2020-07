Com 13 novos registros de mortes confirmadas nesta sexta-feira, 31, o Tocantins fecha julho com 381 óbitos devido às complicações da Covid-19 em 79 municípios. A letalidade no Estado atualmente é de 1,53%, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Nos dados gerais, são 24.824 casos registrados desde o início da pandemia, sendo que 9.408 pacientes são ativos, ou seja, ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar de os demais 15.035 já estão curados.

Ainda conforme o Boletim Epidemiológico desta sexta, já são quatro cidades com mais de mil casos de infectados, sendo Araguaína (7.051), Palmas (5.367), Porto Nacional (1.141) e Gurupi (1.047). Outras 31 localidades registram mais de 100 diagnósticos em 138 dias. Ao todo são 138 municípios que já tiveram ou tem infectados.

Entre os pacientes ainda ativos, nesta sexta, são 547 novos casos confirmados contabilizados, entretanto esse número não pode ser considerado um aumento das últimas 24 horas já que são resultados de amostras colhidas em vários dias, segundo a SES

Os novos casos são de Palmas (251), Gurupi (95), Porto Nacional (35), Araguaína (22), Paraíso do Tocantins (22), Formoso do Araguaia (21), Fátima (11), Rio dos Bois (10), Xambioá (10), Wanderlândia (8), Lagoa da Confusão (7), Miracema do Tocantins (5), Miranorte (5), Dueré (4), Carmolândia (3), Chapada da Natividade (3), Monte Santo do Tocantins (3).

Além de Augustinópolis (2), Caseara (2), Pedro Afonso (2), Pindorama do Tocantins (2), Tocantinópolis (2), Aguiarnópolis (1), Aliança do Tocantins (1), Alvorada (1), Araguanã (1), Barrolândia (1), Carrasco Bonito (1), Colinas do Tocantins (1), Cristalândia (1), Darcinópolis (1), Goianorte (1), Goiatins (1), Guaraí (1), Marianópolis do Tocantins (1), Nova Olinda (1), Nova Rosalândia (1), Oliveira de Fátima (1), Recursolândia (1), Sandolândia (1), Santa Tereza do Tocantins (1), São Bento do Tocantins (1), Taguatinga (1) e Tocantínia (1).

Mortes

Esse recorde no número desta sexta-feira traz óbitos ocorridos desde o último sábado, 25, até esta sexta-feira, 30, além de um registro ainda de junho. São casos de pessoas entre 50 e 100 anos de residentes dez municípios tocantinenses, segundo os dados do Boletim da SES.

Entre esses casos há três de Araguaína e dois de Palmas, as cidades com mais registros de óbitos durante o período da pandemia, sendo 93 e 39, respectivamente. A grande maioria desses dos pacientes que não resistiram as complicações da doença tinha comorbidades. Confira os detalhes divulgados pela SES: