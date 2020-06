A Secretaria Estadual da Saúde afirma que houve a confirmação de 301 novos casos para Covid-19 entre o boletim de ontem, 4, e hoje, 5. É a terceira maior quantidade de casos novos confirmados em um dia no Estado. O recorde é do dia 29 de maio, com 334 casos em um só dia. A segunda, dia 28, com 302 casos.

Os números elevam as confirmações para 5.182 casos da doença no Estado, com índice de 35% de recuperação (1.933 pacientes) e 89 mortes. Há 3.042 em isolamento domiciliar e 118 internados em hospitais.

Em relação aos dados do dia anterior, o Tocantins subiu a incidência de 310,32 para 329,46 infectados para cada grupo de 100 mil habitantes e manteve seu índice de letalidade de 1,7%.

Araguaína tem a maior quantidade de novos casos, com 132 diagnósticos, seguido por Palmas, com 40 e Araguatins, com 15. Em quantidade acumulado de casos, Araguaína segue como epicentro com 2.158 quase a metade de todo o Estado (41,65) e 21 mortes. A capital é a segunda com mais casos (725) e 8 mortes e responde por 14% dos diagnósticos. O terceiro na lista é Xambioá, com 220 casos e 3 mortes e, em seguida, Tocantinópolis, com 144 e também 3 mortes (2,8%) do total.

As duas mortes registradas são de homens, um com 85 anos, de Araguaína, que tinha câncer e morreu na quinta, 4, no Hospital Regional de Araguaína (HRA) e ou outro com 67 anos, de Araguatins, que morreu no dia 2 de junho.