O Tocantins, cujo nome veio do tupi e significa “bico de tucano”, nasceu a partir da divisão do estado de Goiás em 1988 e hoje completa 35 anos desde a divisão política, o que torna o Tocantins o mais novo dos estados brasileiros.

Para comemorar essa data, o JTo traz uma reportagem especial sobre os principais acontecimentos que marcaram a história de criação do estado e sobre quais aspectos ainda precisam avançar.

Contexto histórico

No século XVIII, o então norte goiano chegou a ser conhecido como uma das áreas que mais produziam ouro na capitania. Do norte e do nordeste chegaram imigrantes para a região que mais tarde se tornaria o Tocantins.

Em entrevista ao JTo, o professor de história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) de Porto Nacional, Bruno Antônio de Paiva Ferreira explica que inicialmente, uma personalidade importante para o movimento separatista foi Joaquim Teotônio Segurado.

“Quando vem o nome do Teotônio Segurado no século XIX, ele vai chamar atenção para que a comarca que se estabelecia ao norte da capitania de Goiás deveria ter autonomia para poder com essa autonomia política e administrativa levar investimentos e fazer com que a região fosse desenvolvida”.

No ano de 1821, período da Independência do Brasil, o historiador destaca que apesar dos esforços de Teotônio Segurado em demonstrar preocupação sobre a autonomia na região, ainda não era de interesse a separação de Goiás.

“Por não ter o incentivo político, o movimento que começou com Teotônio Segurado foi perdendo forças. Nós tivemos no início do século XX, período de 1910 e 1920, a cidade de Porto Nacional, sendo como um município importante que traz novamente esse discurso separatista”.

Durante o período de 1940 e 1950 várias pessoas do nordeste estavam se deslocando para a região. “Algumas pessoas do sudeste também vão para essa região mais isolada, mas mesmo assim era inviável esse movimento separatista, porque ainda não tinha a força para conseguir criar um estado, então eles começaram a falar em criar um ‘território´ do Tocantins”, explica o historiador.

A partir de 1940, o historiador aponta que a solução para fazer com que essa região saísse do isolamento era somente o desmembramento do estado de Goiás.

“Nós temos nesse período da Constituição de 1946 que estabelecia algumas normas para ser criado um território ou um estado novo. E quais eram os critérios? Tinha que ter uma consulta popular da região a ser desmembrada ou anexada por plebiscito. Além disso, tinha que ter uma aprovação nas assembleias tanto estadual quanto o congresso nacional”.

Na década de 1960, o historiador enfatiza que começava a se desvencilhar a ideia de território, para a criação de um Estado. “O Dr. Feliciano Machado Braga, um juiz de direito da Comarca aqui da região norte durante o período, começa a articular com deputados, senadores e prefeitos para que possam aderir a esse movimento”.

Outra figura importante que o professor destaca é a da deputada Almerinda Arantes. “A deputada cria uma emenda, ela redige um ato que seria da separação do norte goiano, ela cita o seguinte: fica desmembrada do estado de Goiás, com denominação de estado do Tocantins a partir do paralelo 13 a área que compreende os municípios do norte goiano”.

Mas ele ressalta que a Constituição Brasileira só iria aceitar a criação de um Estado se fosse aprovado na assembleia estadual e depois fosse para o Congresso, assim, o movimento separatista novamente não obteve sucesso, mas continuava ganhando força.

Atuação de Siqueira Campos

O historiador destaca outro nome importante para a história de criação do Estado do Tocantins. “A partir da década de 1970 e 1980 começa a se debater sobre uma nova constituição então as portas se abrem nesse período. E aí nós temos a figura que a maioria das pessoas já conhece que é a de José Wilson Siqueira Campos e a partir da década de 1970, ele se movimenta para fazer com que essas lutas de fato se concretizem”.

De acordo com ele, o ex-governador foi o responsável em articular lideranças locais, para que fossem a favor da causa separatista “e também a criar projetos, leis elaborados para com que deputados pudessem também junto com senadores lutar com ele para com que o estado fosse criado”.

Ele enfatiza que no decorrer da década de 1980 com o movimento de redemocratização e a nova Constituição Brasileira de 1988 se propiciou a criação de um novo estado: o Tocantins.

O professor destaca sobre a importância da participação de Siqueira Campos na história do estado.

“Na década de 60 e 80 ele percebeu que esse era o momento para reavivar o movimento separatistas, principalmente com a Constituição de 1988. É claro que ele não foi o único a lutar pela criação do Estado, mas temos que reconhecer que ele soube articular as lideranças políticas, tanto das assembleias no Estado de Goiás como também levar esse projeto para o Congresso Nacional”.

Depois da criação do estado, a cidade de Miracema do Tocantins foi escolhida como capital provisória, até que a capital Palmas fosse construída. Em 1989 começou a construção da nova capital, e em 1990 a sede do governo é transferida para Palmas, a partir de então, capital do estado do Tocantins.

Mudanças na política

Apesar de ser um Estado novo, possui gargalos em sua trajetória política com casos de cassação de governadores e escândalos de corrupção nas três esferas de poder durante esses 35 anos de história.

O cientista político e professor de direito da Universidade Federal do Tocantins (UFT), João Rodrigues Portelinha da Silva destaca que o estado ainda precisa avançar em eixos como na política e na economia.

“Em termos políticos, ainda temos muitos problemas. A maioria dos governadores não terminam os seus mandatos e isso cria muita instabilidade. Nas ruas ouvimos que o atual governador não vai terminar seu mandato, isso porque já gerou um hábito na população”.

Ele destaca que é preciso haver mudança no cenário político, para que de fato o estado avance. “Os políticos são sempre os mesmos, então precisamos de políticos novos que sejam daqui mesmo do nosso estado, porque os governadores geralmente vêm de fora. Mas o Tocantins tem 35 anos e já há nascidos aqui que poderiam se aventurar na política, em participar nos destinos do nosso estado e da nossa cidade”.

De acordo com o professor, ainda é necessário os partidos trabalharem antes das eleições. “No mínimo ensinar as pessoas quais são os seus projetos, quais são os seus estatutos, seus programas até para argumentar e ter mais adeptos e militantes, mas isso não acontece, eles só aparecem na época das eleições”.

Ele acrescenta ainda que os partidos no estado apenas se fazem presente nas eleições. “A função principal do partido é o poder, mas além disso ele possui outras funções como educativa e pedagógica, mas os partidos só aparecem nas eleições.

Além disso, é preciso que a população tocantinense saiba votar e depois acompanhar os políticos em quem votou nas eleições.

“Se faz necessário que as comunidades tenham um olhar mais participativo, não só sabendo escolher seus representantes, mas também participar dos próprios projetos deles e fiscalizar, porque o grande problema é que as pessoas votam aleatoriamente depois não o acompanham. O voto do rico é o mesmo que do pobre com pés descalços”.

Outra mudança que o estado precisa, segundo o especialista, é na geração de indústrias para fomentar a economia. “É necessário a industrialização no nosso Estado para que seja um estado forte na geração de emprego e geração de renda, tendo em vista que o Tocantins e em particular a nossa cidade se movimentam apenas em função do funcionalismo público”.

Apesar dos problemas, o professor relata que mora há quase 30 anos no estado e que aprendeu a amar o lugar. “Eu amo o Tocantins simplesmente porque amo a sua gente, a sua tranquilidade, suas paisagens simplesmente me encanta esse ambiente vegetativo da cidade”.

Avanço do agro e esquecimento das comunidades tradicionais

O agronegócio se faz presente desde a criação do Estado, conforme lembra o historiador Bruno Ferreira. “Desde lá do século XIX quando nem existia esse pensamento de ter o estado do Tocantins, a pecuária e o agro já demonstraram a sua importância, e até hoje o estado do Tocantins tem um agronegócio muito forte, mas isso é bom e ao mesmo tempo ruim”.

Ele destaca que esse avanço deixou as comunidades tradicionais distantes das políticas públicas. “Acaba que as lideranças políticas fazem parte também do agronegócio, e isso faz com que os direitos e a questão de levar o desenvolvimento para o estado olha só um lado da moeda, então temos aí povos originários, Xavantes, Xerentes, Apinajés, Krahôs, comunidades quilombolas que não são assistidos”.

O historiador lembra que é preciso o Estado dialogar com essas comunidades. “Nós estamos em 2023, mas essa criação do Estado trouxe muitos benefícios, mas precisa avançar para garantir também uma qualidade de vida a esses povos que já habitavam aqui antes desse aparato burocrático”.