Vida Urbana Tocantins começa fevereiro com confirmação de 2.696 novos casos de Covid-19 em 87 cidades Atualmente são 14.279 pacientes em isolamento e Estado acumula 271.819 diagnósticos positivos e 4.004 mortes

O mês de fevereiro começou com o registro de 2.696 novos casos confirmados da Covid-19 no Tocantins. O número de novos infectados contabilizados na data deixa o Estado com 14.279 pessoas com o vírus ativo, que seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar, com risco de infectar outras pessoas. Os números são desta terça-feira, 1º, do Boletim Epidemiológico da Secretaria E...